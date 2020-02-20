العراق يعلق رحلاته الجوية مع إيران بسبب فيروس كورونا

وكالات:

أعلنت الخطوط الجوية العراقية، تعليق رحلاتها مع إيران بدءًا من اليوم وحتى إشعار آخر، خوفًا من تفشي فيروس كورونا الجديد، بعد تسجيل إيران وفاة مسنين اثنين وإصابة 3 آخرين منذ الأمس، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وأعلن مساعد وزير الصحة الإيراني، علي رضا وهاب زادة، أمس الأربعاء، وفاة شخصين مسنين اثنين إثر إصابتهما بفيروس كورونا الجديد، في مدينة قم، جنوب العاصمة طهران.

وأكدت وزارة الصحة الإيرانية، إصابة ثلاثة مواطنين بفيروس كورونا الجديد، اثنين منهم يقيمون في مدينة قم، جنوب العاصمة طهران، والثالث من مدينة أراك.

وقال رئيس مركز العلاقات العامة والإعلام في وزارة الصحة الإيرانية کیانوش جهانبور، في بيان نشره موقع الوزارة، اليوم الخميس "تم التأكد من إصابة ثلاثة أشخاص جدد بفيروس كورونا الجديد والمصابين هم من الجنسية الإيرانية اثنين من مدينة قم وواحد من مدينة اراك".

وأضاف "أحد المصابين هو طبيب كان قد كشف على المرضى الذين توفوا يوم أمس اثر هذا الفيروس".

وتابع "19 شخصًا يخضعون للتحاليل بسبب الاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد".