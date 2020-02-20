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تحطم مروحية صغيرة في شرق تايلاند

06:07 م الخميس 20 فبراير 2020
تحطم مروحية صغيرة في شرق تايلاند

تحطم مروحية صغيرة - أرشيفية

بانكوك - (أ ش أ)

أعلنت الشرطة التايلاندية اليوم /الخميس/ تحطم طائرة صغيرة بالقرب من قمة جبل في مقاطعة "رايونج" شرقي البلاد.

وذكرت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية قول مسئول بالشرطة إن الفلاحين القانطين بالمنطقة سمعوا دوي انفجار؛ حيث تبينوا أنها الطائرة المنكوبة ومن ثم أبلغوا السلطات على الفور.

وأضافت الشبكة أن لم يتم التعرف حاليا على هوية من كانوا على متن الطائرة المنكوبة أو الظروف التي أدى إلى سقوطها.

وتتضارب الأنباء حول ما إذا كانت الطائرة المنكوبة هي طائرة ركاب صغيرة الحجم أم مروحية هليكوبتر، إلا أن مروحيات تابعة للجيش التايلاندي كانت قد حلقت فوق موقع الحادث ورجحت إنها مروحية ذات مقعدين.

وتحاول فرق الإنقاذ، المنضم إليها قوات من الجيش والشرطة، إلا العثور على جثامين الضحايا، إلا أن الظلام المعتم يخيم على موقع الحادثة.

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تايلاند الشرطة التايلاندية تحطم مروحية

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