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مسئول أمريكي: انتخابات إيران "مسرحية"

05:54 م الخميس 20 فبراير 2020
مسئول أمريكي: انتخابات إيران "مسرحية"

المبعوث الأمريكي الخاص لإيران براين هوك

وكالات:

وصف المبعوث الأمريكي إلى إيران، براين هوك، الانتخابات التشريعية الإيرانية، المقرر إجراؤها غدًا بـ"المسرحية"، لافتًا إلى أن مجلس صيانة الدستور يمارس عملية قمع ضد الإيرانيين الذين يرغبون بالترشح لمناصب حكومية.

ودعا هوك، في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي نيوز عربية"، اليوم الخميس، المجتمع الدولي للضغط على إيران، لوقف دعم وكلائها في المنطقة.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، توقيع عقوبات على مسؤولين إيرانيين لمنعهم ترشح عدد من الأشخاص للانتخابات التشريعية المقبلة.

وأضافت وزارة الخزانة الأمريكية، أن العقوبات الأمريكية استهدفت محمد صادقي مقدم، عضو مجلس صيانة الدستور الإيراني.

وتشهد إيران في الحادي والعشرين من شهر فبراير 2020 انتخابات نيابية جديدة، للبرلمان الذي يحمل اسم مجلس الشورى الإسلامي في إيران.

وتجري الانتخابات في ظل أزمة اقتصادية خانقة بسبب العقوبات الأمريكية على إيران، وبعد أشهر قليلة من اندلاع احتجاجات كبيرة ضد رفع أسعار الوقود والتوتر المتزايد مع الولايات المتحدة بسبب قتل الأخيرة لقائد فيلق القدس، قاسم سليماني، في العراق أوائل العام الجاري.

براين هوك إيران وزارة الخزانة الأمريكية

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