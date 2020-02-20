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رئيس هيئة الأركان السعودي يبحث مع نظيره الإثيوبي تعزيز التعاون العسكري

04:48 م الخميس 20 فبراير 2020
رئيس هيئة الأركان السعودي يبحث مع نظيره الإثيوبي تعزيز التعاون العسكري

فياض بن حامد الرويلي

الرياض - أ ش أ

بحث رئيس هيئة الأركان العامة السعودي الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، اليوم الخميس، مع نظيره رئيس هيئة الأركان الإثيوبي الجنرال آدم محمد، أوجه التعاون بين البلدين خاصة في المجال الدفاعي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن ذلك جاء خلال لقاء رئيس هيئة الأركان االسعودي، مع نظيره الإثيوبي، واستعرض الجانبان أهمية تعزيز التعاون الأمني والعسكري، ومستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المشتركة المبذولة تجاهها بما يخدم السلم والأمن الدوليين.

حضر اللقاء عدد من كبار ضباط وزارة الدفاع من الجانبين السعودي والإثيوبي.

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Asha
فياض بن حامد الرويلي الرياض آدم محمد أثيوبيا السعودية

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