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السفير المصري يبحث مع رئيس البرلمان الكويتي تعزيز التعاون المشترك

03:47 م الخميس 20 فبراير 2020
السفير المصري يبحث مع رئيس البرلمان الكويتي تعزيز التعاون المشترك

السفير المصري بالكويت طارق القوني

الكويت - أ ش أ

بحث سفير مصر لدى الكويت طارق القوني، اليوم الخميس، مع رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك بين البلدين.

واستعرض القوني والغانم - خلال اللقاء الذي عقد بمقر مجلس الأمة الكويتي- العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، وسبل دفعها إلى آفاق أرحب وأوسع تحقق طموحات وآمال الشعبين الشقيقين.

كما بحث الجانبان عدد من القضايا والأمور ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

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طارق القوني سفير مصر الكويت البرلمان الكويتي

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