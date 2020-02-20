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نتنياهو يوافق على بناء 2200 وحدة استيطانية في القدس المحتلة

03:26 م الخميس 20 فبراير 2020
نتنياهو يوافق على بناء 2200 وحدة استيطانية في القدس المحتلة

بنيامين نتنياهو

تل أبيب- (د ب أ):

أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، الموافقة على بناء 2200 وحدة استيطانية في مستوطنة بالقدس الشرقية المحتلة.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن نتنياهو قوله، إنه سيتم بناء الوحدات الجديدة في مستوطنة "حار هوما" (فلسطينيا جبل أبو غنيم).

وقال نتنياهو إن المستوطنة كانت تأسست عام 1997 وأصبح عدد سكانها اليوم 40 ألفا، مشيرا إلى أن الوحدات الإضافية ستتيح استيعاب عشرة آلاف شخص إضافي في المستوطنة.

كما أعلن الموافقة على خطط لبناء أربعة آلاف وحدة في مستوطنة "جفعات همتوس" جنوب القدس: ألف منها للعرب و3 آلاف لليهود.

وأضاف: "نعمل على ربط جميع أجزاء القدس الموحدة، لقد قمن بإزالة الحدود ... إنهم يتحدثون بينما نحن نفعل".

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