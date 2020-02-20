تركيا تدين حادثي هاناو وتصفه بأنه "هجوم عنصري"

اسطنبول - (د ب أ):

أدان المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حادثتي إطلاق النار اللتين وقعتا بمدينة هاناو غربي ألمانيا.

وكتب المتحدث إبراهيم قالن في تغريده على "تويتر" أن أنقرة تتوقع من السلطات الألمانية بذل "أقصى جهد" لكشف ملابسات الحادث.

ووصف قالين الحادثين بأنهما "هجوم عنصري"، وأشار إلى أن هناك مواطنين أتراك قتلوا في الحادث، وقال إن "العنصرية سرطان جماعي".

ويجري الادعاء العام الاتحادي بألمانيا حاليا تحقيقات على خلفية الاشتباه في أنها جريمة إرهابية.

وبحسب المعلومات الأولية للسلطات الألمانية، هناك كثير من الأشخاص من ذوي الأصول المهاجرة بين الضحايا. ولكن لم يتضح حتى الآن إذا ما كان هناك أجانب أيضا أم لا.

يشار إلى أن مدينة هاناو بولاية هسن غربي ألمانيا شهدت مقتل تسعة أشخاص في موقعين مختلفين، مساء أمس الأربعاء، ثم عثرت الشرطة بعد الجريمة بساعات، ليلة الأربعاء/الخميس على جثة الشخص الذي يشتبه بأنه هو من أطلق النار على الأشخاص التسعة، في مسكنه، وعثروا على جثة أخرى أيضا بالمسكن.