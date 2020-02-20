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مسؤول ألماني: يُحتمل أن يكون حادث هاناو "عملا إرهابيا"

11:40 ص الخميس 20 فبراير 2020
مسؤول ألماني: يُحتمل أن يكون حادث هاناو "عملا إرهابيا"

حادث هاناو

فيسبادن (ألمانيا)-(د ب أ):

صرح وزير الداخلية المحلي لولاية هسن غربي ألمانيا التي شهدت حادثي إطلاق نار في موقعين مختلفين بمدينة هاناو، بأن الادعاء العام الاتحادي يجري تحقيقاته حاليا على خلفية الاشتباه في أن الجريمة تعد عملا إرهابية.

وقال بيتر بويت، الخميس، في مدينة هسن، عاصمة الولاية، أنه بحسب المعلومات الحالية، كان هناك دافع معادي للأجانب بالتأكيد.

وشهدت مدينة هاناو بولاية هسن مقتل 9 أشخاص في موقعين مختلفين، مساء أمس الأربعاء، ثم عثرت الشرطة بعد الجريمة بساعات، ليلة الأربعاء/الخميس على جثة الشخص الذي يشتبه بأنه هو من أطلق النار على الأشخاص التسعة، في مسكنه، وعثروا على جثة أخرى أيضا.

حادث هاناو ألمانيا ولاية هسن حادث إطلاق نار الارهاب

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