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العراق: العثور على جثة "إرهابي" يرتدي حزاماً ناسفاً بالأنبار

11:32 ص الخميس 20 فبراير 2020
العراق: العثور على جثة "إرهابي" يرتدي حزاماً ناسفاً بالأنبار

الشرطة العراقية

بغداد- (د ب أ):

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، الخميس، العثور على جثة "إرهابي" يرتدي حزاما ناسفا في الأنبار، أثناء عملية تفتيش نفذتها القوات الأمنية للأماكن التي نفذ فيها طيران الجيش ضربات جوية قبل يومين.

وقالت الخلية ، في بيان نشره موقع "السومرية نيوز" الاخباري العراقي، إن "القوات الأمنية ضمن قيادة عمليات الأنبار، أجرت عملية تفتيش للأماكن التي نفذ فيها طيران الجيش ضربات جوية، يوم 18 فبراير الجاري شمال وادي الخزيمي".

وأضافت الخلية، أن القوات "عثرت على جثة إرهابي من عناصر داعش يرتدي حزاماً ناسفاً حيث جرى تفكيك الحزام وتسليم الجثة إلى استخبارات القيادة، كما تم العثور على بندقية M16 مدمرة ومخزن وموبايل مدمر وذاكرة حاسبة ومواد أخرى".

جثة إرهابي حزام ناسف الأنبار العراق

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