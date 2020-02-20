بريطانيا تجلي رعاياها المتواجدين على متن سفينة سياحية باليابان

لندن - (أ ش أ):

أعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب ارسال طائرة إلى اليابان لإجلاء الرعايا البريطانيين المتواجدين على متن السفينة "دايموند برينسس" السياحية التي تم فرض حجر صحي على جميع من كان عليها في ميناء "يوكوهاما" الياباني.

وأوضح راب - في بيان نشر على الموقع الالكتروني الرسمي للحكومة البريطانية اليوم الخميس - أنه تم ارسال تفاصيل الرحلة للرعايا البريطانيين الذين ابدوا رغبتهم في المغادرة، مشيرا الى انه من المقرر ان تغادر الطائرة من العاصمة اليابانية طوكيو غدا الجمعة.

وحث راب الرعايا البريطانيين المتواجدين في اليابان ويرغبون في المغادرة التواصل مع وزارة الخارجية البريطانية، كما أكد أن بريطانيا ستواصل تقديم الدعم لرعاياها الذين اختاروا البقاء.