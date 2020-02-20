المرصد: القوات التركية تستقدم رتلا عسكريا جديدا إلى سوريا وتنشئ 3 نقاط عسكرية

لندن/القاهرة - (د ب أ):

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الخميس أنه رصد دخول رتل عسكري تركي من معبر كفرلوسين شمال إدلب في سوريا، مشيرا إلى أن الرتل يتألف من 80 شاحنة وعربة مصفحة ودبابات.

وأوضح المرصد عبر حسابه على تويتر أن القوات التركية أنشأت نقطة عسكرية جديدة في قرية بزابور بجبل الزاوية.

وأشار إلى أنه رصد، قبل ساعات، تمركزا للقوات التركية في أعلى قمة "النبي أيوب" الاستراتيجية التي تشرف على مناطق جبل الزاوية وسهل الغاب، إضافة إلى أجزاء من طريق حلب-اللاذقية الدولي.

وقال إنه رصد إنشاء نقطة عسكرية بالقرب من بلدة بسنقول الواقعة على الطريق ذاته.

وأشار إلى أن عدد النقاط التركية في منطقة "خفض التصعيد" يرتفع بذلك إلى 39 نقطة.

ويرتفع أيضا عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت المنطقة ذاتها، حسب المرصد، خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير الجاري وحتى الآن، إلى أكثر من 2535 شاحنة وآلية عسكرية تركية إلى الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات وكبائن حراسة متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، بينما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة إلى أكثر 7300 جندي تركي.