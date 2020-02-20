الشرطة الألمانية: ثمانية قتلى في إطلاق نار بغرب البلاد

هاناو (ألمانيا) - (د ب أ):

ذكر متحدث باسم الشرطة في ألمانيا أن ثمانية أشخاص قتلوا في إطلاق نار بمدينة هاناو غربي البلاد.

وكانت إذاعة محلية ذكرت أن الرصاصات الأولى أطلقت في حانة للشيشة بوسط المدينة، وأفاد شهود عيان بسماع ثماني أو تسع طلقات.

وأوضح التقرير أن مرتكبي إطلاق النار توجهوا على متن مركبة بعد ذلك إلى حي كيسيلشتات غربا، قبل أن يعاودوا إطلاق النار على حانة أخرى للشيشة.