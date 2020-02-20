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ارتفاع حصيلة وفيات "كورونا" في الصين إلى 2112 حالة

01:35 ص الخميس 20 فبراير 2020
ارتفاع حصيلة وفيات "كورونا" في الصين إلى 2112 حالة

أرشيفية

بكين - (د ب أ):

ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الصين إلى 2112 حالة على الأقل.

جاء ذلك بعد أن سجلت مقاطعة هوبي، بؤرة تفشي الفيروس 108 وفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن السلطات الصحية في المقاطعة.

كما سجلت المقاطعة 349 حالة إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى أكثر من 75 ألفا.

فيروس كورونا حالات وفيات الصين
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