أكثر الكلمات إنتشاراً

نتيجة أولى وثانية ثانوي الأهلي والهلال خالد بشارة الشهادة الإعدادية صفقة القرن فيروس كورونا معرض الكتاب الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان أحداث ليبيا أسعار الذهب الدوري الإنجليزي عزل ترامب

الشرطة البريطانية: منفذ هجوم الطعن كان بحوزته عبوة ناسفة "وهمية"

10:50 م الأحد 02 فبراير 2020
الشرطة البريطانية: منفذ هجوم الطعن كان بحوزته عبوة ناسفة "وهمية"

الشرطة البريطانية

لندن - (د ب أ)

ذكرت الشرطة البريطانية، أن الرجل الذي قتل برصاص ضباط مسلحين بعد هجوم طعن في جنوب لندن، قد عثر بحوزته على عبوة ناسفة "وهمية" ملفوفة حول جسده .

وقالت لوسي دورسي، من شرطة العاصمة إن المحققين يعتقدون أن الهجوم، الذي خلف ثلاثة جرحى، له صلة بـ"الإسلاميين".

وأضافت: "تم احتواء الوضع ويتولى ضباط من قيادة مكافحة الإرهاب التابعة لشرطة العاصمة تحقيقا في الحادث الآن".

وذكرت أن ثلاثة أشخاص أصيبوا، بينهم اثنان نتيجة الطعن، وأصيب الثالث بجروح طفيفة بسبب قطع الزجاج المتطايرة بفعل طلقات رصاص

الشرطة.

الشرطة البريطانية طعن عبوة ناسفة لندن بريطانيا

الخبر التالى:

المبعوث الأمريكي للمصالحة في أفغانستان: لا تقدم كبيرًا في المحادثات مع طالبان
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:إقلاع طائرة المصريين العائدين من "ووهان" الصينية - صور