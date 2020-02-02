أوكرانيا تريد تعويضات أكبر لمواطنيها الذين قتلوا في إسقاط طائرة بإيران

وكالات:

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إن كييف غير راضية عن حجم التعويض الذي عرضته إيران على أسر الأوكرانيين الذين لقوا حتفهم في حادث إسقاط طائرة ركاب قرب طهران الشهر الماضي، وإنها ستسعى للحصول على تعويضات أكبر.

وقال زيلينسكي لمحطة (1+1) التلفزيونية الأوكرانية، ونقلتها وكالة رويترز "بالنسبة للجانب الإيراني فقد عرض على الفور دفع 80 ألف دولار لكل أسرة.. هذا مبلغ ضئيل للغاية. سنضغط من أجل الحصول على مبلغ أكبر".

وأصاب صاروخ الطائرة في الثامن من يناير بعد فترة وجيزة من مغادرتها طهران في طريقها لكييف. واعترفت إيران بأن قواتها أسقطت طائرة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية بطريق الخطأ بعد إنكارها في بداية الأمر أي دور لها في الحادث. ولقي كل من كانوا على متن الطائرة حتفهم وعددهم 176 شخصا من بينهم 11 أوكرانيا.

وقال زيلينسكي إن أوكرانيا ما زالت تنتظر أن تسلمها إيران الصندوقين الأسودين للطائرة.