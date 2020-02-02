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المكسيك تسمح بدخول مسؤولين بوليفيين سابقين من طالبي اللجوء

10:21 م الأحد 02 فبراير 2020
المكسيك تسمح بدخول مسؤولين بوليفيين سابقين من طالبي اللجوء

الشرطة المكسيكية

مكسيكو سيتي - (د ب أ)

سمحت المكسيك، اليوم الأحد، بدخول مسؤولين بوليفيين سابقين اثنين من طالبي اللجوء إلى البلاد.

ونقلت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء عن وسائل إعلام محلية أن المسؤولين السابقين سيزار نافارو وبيدرو داميان، ذهبا إلى المكسيك بعد أن تم احتجازهما لمدة قصيرة في مطار لاباز.

وكان نافارو، وزير التعدين في عهد الرئيس المعزول إيفو موراليس، وداميان، نائب وزير التنمية الريفية السابق، يعيشان في السفارة المكسيكية في لاباز خلال الشهرين الماضيين أثناء طلبهما اللجوء.

واستقال موراليس تحت ضغط في نوفمبر، وهو يقيم في الأرجنتين حاليًا.

المكسيك طالبي اللجوء بوليفيا

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