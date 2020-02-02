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الأولى خارج هوبي.. ونجو الصينية تفرض حجرًا صحيًا على سكانها لمنع انتشار كورونا

10:17 م الأحد 02 فبراير 2020
الأولى خارج هوبي.. ونجو الصينية تفرض حجرًا صحيًا على سكانها لمنع انتشار كورونا

ونجو الصينية تفرض حجرًا صحيًا

بكين - (د ب أ)

أصبحت مدينة ونجو الساحلية، شرقي الصين، اليوم الأحد، أول مدينة خارج إقليم هوبي تفرض إجراءات الحجر الصحي بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد.

وتبعد ونجو، التي يقطنها نحو تسعة ملايين شخص بالساحل الشرقي للصين، نحو 700 كيلومتر عن ووهان، وهي المدينة التي انتشر منها الفيروس لأول مرة في ديسمبر.

وذكرت حكومة المدينة في إشعار للسكان أنه سيتم السماح لشخص واحد فقط من كل أسرة بمغادرة المنزل كل يومين.

وتقع ونجو في إقليم تشجيانج، شرقي البلاد الذي سجل ثاني أكبر عدد من الأشخاص المصابين بالفيروس الجديد في مدينة هوبي، مركز انتشار المرض.

ولم تنجح قيود السفر واسعة النطاق في وقف انتشار الإصابات، حيث بلغ عدد الحالات المؤكدة 14 ألفا و380 حالة.

وعالميا، أصيب أكثر من 100 شخص بالمرض في نحو 24 دولة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية يوم الخميس حالة طوارئ عالمية بسبب تفشي المرض.

ونجو الصينية حجر صحي فيروس كورونا الصين

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