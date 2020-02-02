الصحة العالمية تكلف فريقًا لمكافحة الشائعات حول كورونا

جنيف - (د ب أ)

كلفت منظمة الصحة العالمية، فرق التواصل ووسائل التواصل الاجتماعي بمكافحة المعلومات المضللة حول السلالة الجديدة من فيروس كورونا، بما في ذلك الشائعات التي تفيد بأن الدخان المنبعث من الألعاب النارية يمكن أن يقتل الفيروس.

وقالت المنظمة الأممية التي يقع مقرها في جنيف في آخر تحديث يومي حول تفشي المرض اليوم الأحد: "لقد صحب تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا والتعامل مع انتشاره وفرة هائلة في المعلومات، بعضها دقيق وبعضها غير دقيق".

وذكرت منظمة الصحة العالمية إن تدفق طوفان من المعلومات جعل التمييز بين الأساطير والحقائق أمرا صعبا.

وتعمل فرق المنظمة على مدار الساعة لتحديد أكثر الشائعات انتشارا التي قد تشكل مخاطر على الصحة العامة، مثل تدابير الوقاية أو العلاجات الخاطئة.

ومن بين الأسئلة التي فضحت منظمة الصحة العالمية زيفها عبر موقع فيسبوك: "هل يمكن أن يمنع الدخان والغاز المنبعث من الألعاب النارية انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا؟".

وأجابت: الجواب البسيط هو كلا، في حين أن الألعاب النارية يمكن أن تسبب الحروق وتهيج العينين و تسبب التهابا في الحلق والرئتين، فإنها لا تقضي على الفيروس.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية فيما يتعلق بالمخاوف بشأن طلب بضائع من الصين أن تلقي الرسائل أو الطرود من الدولة الأسيوية آمن.

وقالت المنظمة: "بناء على التحاليل السابقة، نعلم أن فيروسات كورونا لا تعيش طويلة على أشياء، مثل الرسائل أو الطرود".

وحذرت منظمة الصحة العالمية في منشور آخر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الأشخاص من استخدام زيت السمسم أو المواد الكيميائية لمنع العدوى.

وأوضحت أنه في حين أن زيت السمسم لا يقضي على الفيروس، فإن مواد التبييض أو مطهرات الكلور تقضي عليه.