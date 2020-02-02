أسلاك طائرة "بوينج 737 ماكس" المتوقفة تثير خلافًا بين أمريكا وأوروبا

واشنطن - (د ب أ)

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، اليوم الأحد، أن عملية تركيب الأسلاك التي قد تشكل خطرًا في طائرات "بوينج 737 ماكس" هي أحدث تصعيد بين الجهات الرقابية الأمريكية والأوروبية، ما يعقد بشكل آخر عودة تلك الطائرة المتوقفة عن العمل إلى الخدمة.

ونقلت وكالة أنباء "بلومبرج" عن التقرير أن خبراء في وكالة سلامة الطيران الأوروبية يريدون نقل أسلاك محددة من أجل تقليل خطر الدوائر الكهربائية القصيرة، التي قد تتسبب في تعطيل أنظمة التحكم في رحلة الطيران في أسوأ الحالات.

ويقول مهندسو بوينج ومديرون بوكالة الطيران الاتحادية الأمريكية إن نقل الأسلاك أمر غير ضروري، وفقا لمصادر بالتقرير.

ووفقا للتقرير، سيتخذ رئيس وكالة الطيران الاتحادية ستيف ديكسون قرارا خلال أسابيع قليلة بشأن ذلك، بينما لم تقدم الشركة الأمريكية لصناعة الطائرات توصية رسمية.