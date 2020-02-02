الشرطة البريطانية: إصابة ثلاثة أشخاص في هجوم الطعن بلندن

لندن - (د ب أ)

أعلنت الشرطة البريطانية، مساء اليوم الأحد، أن هجوم الطعن الذي وقع اليوم في جنوب لندن أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص حياة أحدهم في خطر.

وأوضحت الشرطة، أن شخصًا آخر من هؤلاء الثلاثة يعاني إصابات طفيفة لكن تم نقله إلى المستشفى، فيما قالت عن إصابة الثالث إنها لا تهدد حياته.

وكانت الشرطة تحدثت في وقت سابق أن الهجوم أسفر عن إصابة شخصين فقط.

كان رجل هجم على هؤلاء الأشخاص بسكين وذلك قبل أن تطلق عليه الشرطة النار وترديه قتيلا.

ووقع الهجوم في شارع تجاري يرتاده الكثير من الناس.