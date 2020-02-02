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الشرطة البلجيكية تصيب رجلًا هاجم شخصين بسكين في مدينة غنت

07:51 م الأحد 02 فبراير 2020
الشرطة البلجيكية تصيب رجلًا هاجم شخصين بسكين في مدينة غنت

الشرطة البلجيكية

وكالات:

أطلقت الشرطة البلجيكية، مساء اليوم الأحد، في مدينة غنت النار على رجل هاجم شخصين مستخدما سكينا.

وقالت وكالة "ها إل إن" البلجيكية إن "الشرطة فتحت النار على رجل بعد أن هاجم شخصين آخرين بسكين"، موضحة أن "المهاجم أصيب في يده"، مبينة أن حالة ضحيتا الهجوم ومدى إصابتهما غير معروفة.

الشرطة البلجيكية بلجيكا مدينة غنت

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