واشنطن: بكين لم تقبل حتى الآن عروضنا للمساعدة في مكافحة كورونا

وكالات:

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين اليوم الأحد، إن الصين أكثر شفافية فيما يتعلق يفيروس كورونا بالمقارنة بأزمات سابقة لكنها لم تقبل إلى الآن عرضا أمريكيا للمساعدة في احتواء المرض.

وقال أوبراين في مقابلة مع قناة (سي.بي.إس) التلفزيونية "حتى الآن الصينيون أكثر شفافية بالتأكيد بالمقارنة بأزمات سابقة ونحن نقدر ذلك".

ومع ذلك لم ترد بكين إلى الآن على عروض مساعدة أمريكية من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ومختصين صحيين آخرين.

وقال أوبراين "لم يأتنا رد من الصينيين إلى الآن حول هذه العروض لكننا مستعدون للتعاون معهم". وأضاف "لدينا خبرة هائلة. هذا (المرض) مبعث قلق عالمي. نريد أن نساعد زملاءنا الصينيين إذا أمكننا ذلك. وقد قدمنا العرض وسنرى إن كانوا سيقبلون العرض".

وقالت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم إن أكثر من 300 شخص توفوا بالمرض مضيفة أن عدد حالات الإصابة قفز اعتبارا من يوم السبت إلى 14380 حالة.

وتم تسجيل 171 حالة على الأقل في أكثر من 24 دولة ومنطقة أخرى بينها الولايات المتحدة واليابان وتايلاند وهونج كونج وبريطانيا.