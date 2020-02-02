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شهود عيان: منفذ هجوم الطعن في لندن كان يحمل شيئا يشبه الحزام الناسف

07:09 م الأحد 02 فبراير 2020
شهود عيان: منفذ هجوم الطعن في لندن كان يحمل شيئا يشبه الحزام الناسف

الشرطة البريطانية


لندن -(د ب أ)

صرح شهود عيان لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) مساء اليوم الأحد، بأن منفذ هجوم الطعن الذي وقع في جنوب العاصمة البريطانية لندن، كان يحمل شيئا حول جذعه يشبه الحزام الناسف.

وقد وقع الهجوم في شارع تجاري يكتظ بالمارة.

وقامت الشرطة بإخلاء منطقة واسعة حول مسرح الجريمة.

وكانت الشرطة البريطانية قتلت منفذ الهجوم، بعد هجوم طعن نفذه الأخير في أحد شوارع حي ستريتهام بجنوبي لندن، وأعلنت الشرطة أن الحادث "له صلة بالإرهاب".

وذكرت شرطة العاصمة عبر حسابها على تويتر: "حتى هذه اللحظة، نعتقد أن عددا من الأشخاص طعنوا"، وذلك دون أن تحدد مدى خطورة الإصابات.

وأضافت: "يجري تقييم الملابسات .. وقد تم إعلان الحادث بأنه على صلة بالإرهاب".

كانت تقارير لوسائل تواصل اجتماعي ذكرت أن الرجل أصاب شخصين إصابات بالغة.

وصرحت متحدثة باسم الشرطة البريطانية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأحد بأن الموقف لا يزال غير واضح تماما، كما أن دافع الرجل لا يزال غير معلوم.

وأظهرت صور جرى تداولها على مواقع تواصل اجتماعي، سيارات للشرطة والإسعاف، كما أظهرت مروحيات تحلق في سماء المنطقة .

ودعت شرطة سكوتلانديارد المواطنين إلى تجنب التوجه إلى مسرح الجريمة.

وكانت لندن شهدت في الأعوام الماضية هجمات إرهابية أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى.

الشرطة البريطانية هجوم الطعن لندن

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