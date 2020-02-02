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عادل الجبير والسفير الروسي يستعرضان علاقات التعاون

07:08 م الأحد 02 فبراير 2020
عادل الجبير والسفير الروسي يستعرضان علاقات التعاون

عادل الجبير وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية

وكالات:

استعرض وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، وسفير روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرخي كوزولوف، اليوم الأحد، العلاقات الثنائية بين البلدين، وناقشا موضوعات ذات اهتمام مشترك، بحسب موقع وزارة الخارجية السعودية.

وتنامت علاقات التعاون بين المملكة وروسيا في المجالات المختلفة، لاسيما في قطاعات الطاقة والاستثمار والثقافة والتجارة والاقتصاد وغيرها.

وزار العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، موسكو، في أكتوبر 2017؛ فيما زار الرئيس فلاديمير بوتين الرياض، في أكتوبر 2019.

الخارجية السعودية عادل الجبير روسيا

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