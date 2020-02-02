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تبون: سنضع وديعة قيمتها 150 مليون دولار في البنك المركزي التونسي

06:37 م الأحد 02 فبراير 2020
تبون: سنضع وديعة قيمتها 150 مليون دولار في البنك المركزي التونسي

عبد المجيد تبون

وكالات:

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الأحد إن الجزائر ستضع وديعة قيمتها 150 مليون دولار في البنك المركزي التونسي.

وأكد خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التونسي قيس سعيد، في الجزائر اليوم "في ظل الصعوبات الاقتصادية قررنا أن نضع في البنك المركزي التونسي وديعة بمبلغ 150 مليون دولار .اتفقنا على تسهيل دفع تونس فاتورة الغاز والمحروقات طالما تونس تواجه مصاعب في الدفع".

وأضاف أنه يجب إبعاد المقاتلين الأجانب عن ليبيا ومنع تدفق الأسلحة إليها، بعدما أعلنت الأمم المتحدة أنه يتم تزويد طرفي الصراع في ليبيا بالمقاتلين والسلاح.

وقال إنه اتفق سعيد، على رفض خطة الولايات المتحدة للسلام في الشرق الأوسط، أو ما تعرف بـ"صفقة القرن".

وأضاف، "أن الجانبين متفقين في جميع قضايا المنطقة".

وتشكل زيارة سعيد إلى الجزائر، أول محطة في الزيارات الرسمية إلى الخارج.

عبد المجيد تبون الجزائر البنك المركزي التونسي

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