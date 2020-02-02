قيس سعيد: ثقافة الهزيمة التي تسود المجتمع العربي لا يمكن أن تكون مقدمة للنصر

وكالات

قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، إن ثقافة الهزيمة التي تسود المجتمع العربي هي أكثر من الهزيمة ذاتها، مضيفًا أن الفكر المهزوم لا يمكن أن يكون مقدمة للنصر.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الجزائري، خلال زيارته إلى الجزائر، اليوم الأحد، أن التونسيين والجزائريين شعب واحد وتاريخهم واحد.

وتشكل زيارة سعيد إلى الجزائر، أول محطة في الزيارات الرسمية إلى الخارج.

وأعلن الرئيسان الجزائري والتونسي رفض "صفقة القرن" ودعوا إلى تطبيق حل الدولتين الذي يشمل دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.