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الصحة الألمانية تعلن عن مشاورات للدول السبع الكبار حول فيروس كورونا

06:04 م الأحد 02 فبراير 2020
الصحة الألمانية تعلن عن مشاورات للدول السبع الكبار حول فيروس كورونا

مجموعة الدول الصناعية الكبرى السبع

برلين - (د ب أ)

أعلن اليوم الأحد وزير الصحة الألماني، ينس شبان، أن مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى تعتزم إجراء مشاورات حول تبني نهج مشترك في مواجهة عدوى فيروس كورونا المتحور.

وقال شبان، المنتمي إلى حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، اليوم الأحد إنه أجرى محادثة هاتفية مع نظيره الأمريكي أمس السبت لإعداد تقدير مشترك عن الوضع.

وأضاف شبان أنهما اتفقا على ضرورة عقد مؤتمر عبر الهاتف لوزراء دول المجموعة، وقال" لن تكون هناك فائدة إذا اتخذ بلد واحد تدابير بمفرده دون أن يتم اتخاذها في أوروبا".

ولفت شبان إلى أنه يتبادل الآراء أيضا مع الشركاء الأوروبيين.

الدول السبع الصناعية مجموعة السبع الكبرى فيروس كورونا ألمانيا

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