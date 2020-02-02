أكثر الكلمات إنتشاراً

نتيجة أولى وثانية ثانوي الأهلي والهلال خالد بشارة الشهادة الإعدادية صفقة القرن فيروس كورونا معرض الكتاب الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان أحداث ليبيا أسعار الذهب الدوري الإنجليزي عزل ترامب

الشرطة البريطانية تقتل رجلاً مسلحًا جرح شخصين بسكين

05:40 م الأحد 02 فبراير 2020
الشرطة البريطانية تقتل رجلاً مسلحًا جرح شخصين بسكين

الشرطة البريطانية

لندن - (د ب أ)

أفادت تقرير لصحيفة "ديلى تليجراف" البريطانية، بأن الشرطة البريطانية، قتلت رجلاً أصاب شخصين بسكين في العاصمة البريطانية لندن.

وكانت تقارير لوسائل تواصل اجتماعي ذكرت أن الرجل أصاب شخصين إصابات بالغة.

وصرحت متحدثة باسم الشرطة البريطانية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأحد بأن الموقف لا يزال غير واضح تماما، كما أن دافع الرجل لا يزال غير معلوم.

ووقعت الجريمة في جنوب لندن.

وأظهرت صور جرى تداولها على مواقع تواصل اجتماعي، سيارات للشرطة والإسعاف، كما حلقت مروحيات في سماء المنطقة .

ودعت سكوتلانديارد المواطنين إلى تجنب التوجه إلى مسرح الجريمة.

وكانت لندن شهدت في الأعوام الماضية هجمات إرهابية أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى.

الشرطة البريطانية لندن بريطانيا جريمة قتل

الخبر التالى:

تبون: اتفقت مع الرئيس التونسي على رفض "صفقة القرن"
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:اعرف نتيجتك الآن.. تفعيل رابط نتيجة ثانية ثانوي