الشرطة البريطانية تقتل رجلاً مسلحًا جرح شخصين بسكين

لندن - (د ب أ)

أفادت تقرير لصحيفة "ديلى تليجراف" البريطانية، بأن الشرطة البريطانية، قتلت رجلاً أصاب شخصين بسكين في العاصمة البريطانية لندن.

وكانت تقارير لوسائل تواصل اجتماعي ذكرت أن الرجل أصاب شخصين إصابات بالغة.

وصرحت متحدثة باسم الشرطة البريطانية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأحد بأن الموقف لا يزال غير واضح تماما، كما أن دافع الرجل لا يزال غير معلوم.

ووقعت الجريمة في جنوب لندن.

وأظهرت صور جرى تداولها على مواقع تواصل اجتماعي، سيارات للشرطة والإسعاف، كما حلقت مروحيات في سماء المنطقة .

ودعت سكوتلانديارد المواطنين إلى تجنب التوجه إلى مسرح الجريمة.

وكانت لندن شهدت في الأعوام الماضية هجمات إرهابية أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى.