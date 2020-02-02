بومبيو يدعو رئيس الانتقالي السوداني لزيارة الولايات المتحدة
الخرطوم - أ ش أ
تلقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، دعوة رسمية لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية.
وذكر مجلس السيادة السوداني، أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو دعا - في اتصال هاتفي اليوم الأحد- البرهان إلى زيارة الولايات المتحدة الأمريكية؛ لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها.
ورحب الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بالدعوة، ووعد بتلبيتها في القريب العاجل.
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