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بومبيو يدعو رئيس الانتقالي السوداني لزيارة الولايات المتحدة

05:01 م الأحد 02 فبراير 2020
بومبيو يدعو رئيس الانتقالي السوداني لزيارة الولايات المتحدة

مايك بومبيو

الخرطوم - أ ش أ

تلقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، دعوة رسمية لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكر مجلس السيادة السوداني، أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو دعا - في اتصال هاتفي اليوم الأحد- البرهان إلى زيارة الولايات المتحدة الأمريكية؛ لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها.

ورحب الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بالدعوة، ووعد بتلبيتها في القريب العاجل.

هذا المحتوى من

Asha
مايك بومبيو عبد الفتاح البرهان الولايات المتحدة الأمريكية وزير الخارجية الأمريكي
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