بومبيو يدعو رئيس الانتقالي السوداني لزيارة الولايات المتحدة

الخرطوم - أ ش أ

تلقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، دعوة رسمية لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكر مجلس السيادة السوداني، أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو دعا - في اتصال هاتفي اليوم الأحد- البرهان إلى زيارة الولايات المتحدة الأمريكية؛ لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها.

ورحب الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بالدعوة، ووعد بتلبيتها في القريب العاجل.