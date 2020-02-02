كوشنر: خطة السلام الأمريكية هي السبيل لتحقيق الازدهار للفلسطينيين

القاهرة - (د ب أ):

قال جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعملية السلام في الشرق الأوسط، إن "للشعب الفلسطيني الحق بالازدهار".

وقال كوشنر، الذي يعتبر مهندس خطة السلام الإسرائيلية الفلسطينية التي تم كشف النقاب عنها يوم الثلاثاء الماضي ، في تصريح لقناة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية، إن "خطة السلام المقدمة هي السبيل لتحقيق هذا الأزدهار".

وأضاف كوشنر: "لقد عقدنا مؤتمرا في البحرين، وجاء رجال أعمال من كل أنحاء العالم، وكان أمرا رائعا ... الفلسطينيون فقط هم الذين لم يحضروا لأن قيادتهم كانت توزع منشورات يقولون فيها إن لديهم رصاصة لكل من يريد الذهاب إلى البحرين".

واعتبر أن "أيا من المشاركين لم يقل إن إسرائيل هي المشكلة التي تحول دون ضخ استثمارات في المنطقة (الأراضي الفلسطينية)، وإنما المشكلة هو أنه لا أحد يريد أن يدفع بنفقات رأسمالية في مكان يوجد فيه خوف من الإرهاب، ولا يريدون الاستثمار بمكان فيه حكومة ليست مستقرة ... ما يعني أن هناك حاجة لاتفاق سلام".

وكان اجتماع لمجلس الجامعة العربية، عُقد أمس على مستوى وزراء الخارجية، أكد رفض الخطة الأمريكية، المعروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن"، باعتبار أنها لا تلبي الحد الأدنى من حقوق وطموحات الشعب الفلسطيني، وتخالف مرجعيات السلام المستندة إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وشدد البيان الختامي للجلسة على "رفض صفقة القرن، والتأكيد على عدم التعاطي معها أو التعاون مع الإدارة الأمريكية في تنفيذها بأي شكل من الأشكال".

ودعا البيان الإدارة الأمريكية إلى الالتزام بالمرجعيات الدولية لإحلال السلام العادل والدائم والشامل.