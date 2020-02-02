قلق يسود بلدية فرنسية بعد عزل 180 مواطنًا قادمًا من "ووهان" الصينية

باريس - أ ش أ

وصل نحو 180 مواطنًا فرنسيًا في بلدية (كاري لو رويه) الواقعة بالقرب من مدينة (مارسيليا) جنوبي البلاد، قادمين من مدينة (ووهان) الصينية؛ حيث يقضون حاليًا مرحلة العزل الصحي لمدة 14 يومًا للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس (كورونا).

وذكرت شبكة "يورو نيوز" أن المواطنين الفرنسيين يعيشون في معسكر تحت حراسة أمنية مشددة؛ حيث يصرح لهم بالتجول داخله مع ارتداء أقعنة الوجه الطبية للوقاية من الإصابة بـ(كورونا).

من جانبه، قال جان مونتانياك، عمدة (كاري لو رويه)، إن هناك حالة من القلق بين المواطنين القاطنين في بعض الأماكن الواقعة بالقرب من المعسكر.

وكانت السلطات الفرنسية قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم، أن طائرة ثانية تنقل عددا من الرعايا الفرنسيين في طريق عودتها إلى العاصمة "باريس".

يذكر أن الطائرة الأولى القادمة من "ووهان" وصلت يوم الجمعة الماضية إلى قاعدة "إيستر" العسكرية جنوبي فرنسا وعلى متنها نحو 200 مواطن فرنسي.