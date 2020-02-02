تظاهر آلاف العراقيين احتجاجًا على تكليف محمد علاوي بتشكيل الحكومة

بغداد - (د ب أ):

توافد آلاف المتظاهرين العراقيين، اليوم الأحد، إلى ساحات التظاهر في بغداد وتسع محافظات عراقية احتجاجا على تكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة، وعدم الالتزام بمطالب ساحات التظاهر بتسمية مرشح مستقل بعيدا عن خيارات وضغوطات الأحزاب والكتل السياسية.

وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن مجاميع كبيرة من طلاب الجامعات والمدارس في بغداد ومحافظات البصرة والناصرية والديوانية وميسان وواسط وبابل وكربلاء والنجف والمثنى انضمت إلى المتظاهرين في ساحة التحرير ورددوا شعارات تطالب بإعادة النظر في ترشيح محمد توفيق علاوي لتشكيل الحكومة لعدم توفر المؤهلات لتولي المنصب كما حددتها ساحات التظاهر.

وهدد المتظاهرون في هتافاتهم برفع "حالة التصعيد وعدم الانتظام بالدوام في الجامعات والمدارس حتى يتم تلبية مطالب المتظاهرين المشروعة".

وذكر الشهود أن اتباع الزعيم الشيعي مقتدى الصدر قاموا بطرد المتظاهرين من عمارة المطعم التركي في ساحة التحرير باستخدام العصي بعد أن كان قد اتخذها المتظاهرون منذ أربعة أشهر ملاذا لهم من بطش القوات الأمنية".

وأوضح الشهود أن محافظة كربلاء شهدت "قطع جميع الطرق في المدينة منها شارع السناتر والضريبة وطريق نجف-كربلاء ما جعل قوات مكافحة الشغب تشتبك مع المتظاهرين بقنابل الغاز والرصاص المطاطي وسقوط عدد من الجرحى.

وحسب الشهود، لا تزال الاشتباكات مستمرة كما تقوم قوات مكافحة الشغب بأعتقال المتظاهرين من داخل أزقة حي البلدية وحي النقيب وأن اصحاب القبعات الزرق تسيطر على حركة المتظاهرين في فلكة التربية".

وأوضح الشهود أن مجاميع من المتظاهرين قامو بقطع "شارع الكوفه بمحافظة النجف ومجسرات مستشفى الصدر.

وهددت جماهير محافظات بابل والديوانية والناصرية والبصرة وواسط والديوانية وكربلاء والنجف وميسان بالاستمرار في تنظيم مظاهرات كبيرة وقطع الشوارع والجسور لدعم مطالب المتظاهرين المشروعة.