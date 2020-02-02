عريقات لـ كوشنر: فشلنا في التوصل لاتفاق سلام بسبب "أمثالك"

القاهرة- وكالات:

رد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات على مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، بعد اتهام الأخير له بأنه فشل في التوصل لاتفاق سلام لشعبه الفلسطيني.

وكتب عريقات عبر تويتر بالعربية والإنجليزية، الأحد: "جيرارد كوشنير (جاريد كوشنر يقول): صائب عريقات فشل في التوصل لاتفاق سلام لشعبه، صائب عريقات لكوشنير (كوشنر): إنها بسبب أمثالك الذين يريدون الإملاءات....إنهاء الاحتلال، دولتان على حدود 1967، غير ذلك هو الفشل".

جيرارد كوشنير : (صائب عريقات فشل فى التوصل لاتفاق سلام لشعبه).صائب عريقات : لكوشنير انها بسبب امثالك الذين يريدون الإملاءات والذين اعتقدوا انهم يستطيعون فرض ابرثايد نتنياهو على الشعب الفلسطيني للأبد . إنهاء الاحتلال ، دولتان على حدود ١٩٦٧ ، غير ذلك هو الفشل — Dr. Saeb Erakat الدكتور صائب عريقات (@ErakatSaeb) February 2, 2020

كان كوشنر صرّح في وقت سابق بأن "الرئيس الأمريكي دونالد ترام، قدم الكثير لإسرائيل، ويريد كذلك لفلسطين، وفي النهاية على الفلسطينيين أن يقوموا بشيء عقلاني"، حسبما نقلت وكالة "معًا" الفلسطينية.

وأضاف كوشنر أن الخطة تتضمن "حدودا ومساحتها ضعف أراضيهم (يقصد الفلسطينيين)، كما تضمن خطة اقتصادية تبلغ 50 مليار دولار، وتعطيهم عاصمة في القدس، وتسمح (للعاهل الأردني) الملك عبد الله (الثاني) بالبقاء على موقفه في رعاية الأماكن المقدسة وتسمح للمسلمين في جميع أنحاء العالم بالحضور للقدس والصلاة بالأقصى".

وفي معرض حديث كوشنر عن موقف صائب عريقات قال: "صائب عريقات كبير مفاوضات منذ 25 عاما، لم يصل لأي اتفاق، هذا الرجل لديه رقم قياسي من الفشل في عقد صفقات السلام.. ".

والثلاثاء الماضي، أُعلن عن خطة السلام الأمريكية المعروفة إعلاميًابـ"صفقة القرن" وسط رفض وتنديد فلسطيني شعبي وحكومي واسع النطاق.

وعُقد أمس السبت اجتماعًا طارئًا في مجلس جامعة الدول العربية بطلب من فلسطين لبحث الصفقة، فيما ينتظر عقد اجتماع وزاري إسلاميغدًا الاثنين في مدينة جدة السعودية لبحث الموقف منها.