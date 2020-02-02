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المرصد السوري: 200 آلية تركية دخلت إلى حلب وإدلب منذ الصباح

03:17 م الأحد 02 فبراير 2020
المرصد السوري: 200 آلية تركية دخلت إلى حلب وإدلب منذ الصباح

أرشيفية

القاهرة/أنقرة - (د ب أ):

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، بأن مئتي شاحنة وآلية عسكرية دخلت إلى محافظتي حلب وإدلب السوريتين منذ الصباح.

ووصف المرصد هذه التعزيزات بأنها "أضخم تعزيزات تستقدمها القوات التركية إلى المنطقة".

وأشار إلى استمرار دخول الأرتال العسكرية التركية الضخمة إلى الأراضي السورية منذ صباح اليوم.

وذكر أن معلومات تتردد عن احتمال إعلان أوتوستراد حلب – اللاذقية منطقة عسكرية من قبل القوات التركية، واصفا الأمر بأنه "تصعيد تركي كبير مع الروس".

كانت وكالة "الأناضول" التركية أفادت في وقت سابق اليوم بأن الجيش التركي أرسل تعزيزات عسكرية جديدة إلى وحداته المنتشرة على الحدود مع سوريا.

يأتي هذا وسط استمرار تقدم القوات الحكومية السورية في مناطق سيطرة المعارضة المسلحة، الموالية لتركيا، في إدلب وحلب.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتهم روسيا الأسبوع الماضي بعدم الالتزام بالاتفاقيات التي تهدف إلى إنهاء العنف في سوريا، وخاصة في إدلب.

وأضاف أن "صبر تركيا ينفد فيما يتعلق بقصف إدلب، وستفعل ما نراه ضروريا، إذا ما لم توقف روسيا الهجمات التي تشنها القوات الحكومية السورية على إدلب".

تركيا حلب إدلب القوات التركية

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