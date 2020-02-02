بطاريات الليثيوم أيون قد تؤدي إلى نشوب حريق.. احذر 7 أمور

برلين- (د ب أ)

تنتشر بطاريات الليثيوم أيون في مختلف الأجهزة، سواء كانت سماعات رأس أو هواتف ذكية أو مكانس كهربائية لاسلكية أو حتى دراجات كهربائية. وتعد هذه البطاريات عالية الكثافة مناسبة للاستخدام اليومي ولا تشكل أية خطورة بشرط التعامل معها بصورة صحيحة وأن تكون في حالة سليمة، وإلا سيكون هناك خطر نشوب حريق.

وأوضح معهد IFS الألماني أن معظم الحرائق تحدث أثناء مرحلة شحن البطاريات؛ حيث تنشأ مخاطر كبيرة بسبب استعمال الشواحن غير المناسبة أو كابلات الشحن التالفة، ويتعين على المستخدم بشكل أساسي مراعاة تعليمات الشركات المنتجة للأجهزة والبطاريات، كما يجب الاقتصار على استعمال الشواحن المرفقة مع الأجهزة أو التي توفرها الشركات المنتجة.

لا للتفكيك!

وعند التعامل مع بطاريات الليثيوم أيون يحظر تفكيكها أو تعديلها؛ حيث حذر المعهد الألماني المستخدم صراحة من إجراء تعديلات على مجموعة البطارية بنفسه؛ نظرا لأن توصيل خلايا بطاريات الليثيوم أيون وإنشاء ما يعرف باسم أنظمة إدارة البطارية يعتبر من الأمور الفنية، التي تحتاج إلى فنيين متخصصين.

ومن الأمور المهمة أيضا شحن البطاريات على أسطح غير قابلة للاشتعال، وفي غرف تتضمن أجهزة إنذار الحريق، إذا كان ذلك ممكنا، بالإضافة إلى ضرورة التحقق من عدم وجود مواد قابلة للاشتعال في المنطقة المحيطة بالبطاريات مباشرة.

علاوة على أن شحن بطاريات الليثيوم أيون، التي لم يتم استعمالها لفترة طويلة أو التي تكون في حالة باردة للغاية، يعتبر أيضا من الأمور الخطيرة، ولذلك يتعين على المستخدم في ظل درجات الحرارة المنخفضة والظروف الشتوية عدم تخزين بطاريات الدراجات الكهربائية في مرآب غير مدفأ ويجب أن تكون في حالة مشحونة.

وبالنسبة للأجهزة، التي تتضمن بطاريات الليثيوم أيون، فإنه لا يجوز تركها لفترة طويلة في السيارة أو صندوق الأمتعة في الأجواء المتجمدة.

وعلى العكس من ذلك، فإن بطاريات الليثيوم أيون تمتاز بأنها حساسة للسخونة، ولذلك يجب إبعادها عن مصادر السخونة، التي تزيد بها درجات الحرارة عن 60 درجة مئوية، بالإضافة إلى عدم تعرضها لأشعة الشمس المباشرة.

حماية من الصدمات

وبشكل أساسي يجب حماية بطاريات الليثيوم أيون من التعرض للصدمات الميكانيكية والتلفيات، وإذا لاحظ المستخدم وجود أضرار أو انتفاخات في البطارية، فلا يجوز بأي حال من الأحوال استعمال هذه البطاريات، ولكن يجب التخلص منها بصورة سليمة.

ولمنع حدوث قفلة كهربائية خطيرة ينصح المعهد الألماني بتغطية الأقطاب وأسطح الملامسات ببطاريات الليثيوم غير المستعملة، ويجب اتباع هذه التعليمات أيضا في حالة عدم استعمال البطاريات لفترة طويلة.

وعادة ما يتم التخلص من البطاريات التالفة في صناديق التجميع في المتاجر، التي تبيع البطاريات أو الأجهزة المشتملة على بطاريات؛ نظرا لأنه يحظر التخلص من بطاريات الليثيوم أيون ضمن النفايات المنزلية.