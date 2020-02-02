زلزال بقوة4.6 درجة يضرب غرب تركيا

أنقرة - (د ب أ):

ذكرت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" أن زلزالا بقوة 4.6 درجة ضرب محافظة مانيسا غرب تركيا، صباح اليوم الأحد.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية اليوم الأحد عن الإدارة قولها إن الزلزال وقع في منطقة أخيسار في الساعة الثالثة و23 دقيقة صباحا بتوقيت تركيا (1223 بتوقيت جرينتش) على عمق ستة كيلومترات (3.7 ميل).

وأضاف أن عددا من الهزات الارتدادية ضرب المنطقة في أعقاب الزلزال.

ولم ترد أنباء بشأن سقوط ضحايا.

يذكر أن تركيا ضربتها سلسلة من الزلازل منذ بداية عام 2020، حيث ضرب زلزال بقوة 4ر5 درجة محافظة مانيسا في 22 يناير كما ضرب أنقرة زلزال بقوة 5ر4 في 23 يناير.

ووقع أسوأ الزلازل يوم الجمعة الماضية، عندما ضرب محافظة آلازيج شرق تركيا زلزال بقوة 8ر6 درجة، مما أسفر عن مقتل 41 شخصا وإصابة 1600 آخرين.

وشعر السكان أيضا بالهزات في دول مجاورة، من بينها جورجيا وسوريا.