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الجيش السوري يتمكن من تحرير ثلاث قرى بريف "إدلب " الجنوبي الشرقي

03:09 م الأحد 02 فبراير 2020
الجيش السوري يتمكن من تحرير ثلاث قرى بريف "إدلب " الجنوبي الشرقي

الجيش السوري _أرشيفية

دمشق - أ ش أ

تمكنت وحدات الجيش السوري من تحرير ثلاث قرى بريف "إدلب " الجنوبي الشرقي ، بعد معارك عنيفة خاضتها مع التنظيمات الإرهابية ، موسعة من نطاق عملياتها العسكرية باتجاه مدينة "سراقب".

وذكروكالة الأنباء السورية، اليوم الأحد، أن وحدات الجيش خاضت معارك عنيفة ضد التنظيمات الإرهابية جنوب غرب مدينة "سراقب " بريف إدلب الجنوبي الشرقي ، تمكنت خلالها من تحرير قرى: إنقراتي، وكفر بطيخ، وكفرداديخ، وذلك بعد القضاء على آخر تجمعات الإرهابيين ، وتكبيدهم خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد.

و أوضحت أن وحدات الجيش تتابع عملياتها على عدة محاور وتلاحق فلول الإرهابيين الفارين باتجاه مدينة "سراقب " والقرى المجاورة لها.

هذا المحتوى من

الجيش السوري ريف إدلب التنظيمات الإرهابية

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