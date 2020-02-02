الجيش السوري يتمكن من تحرير ثلاث قرى بريف "إدلب " الجنوبي الشرقي

دمشق - أ ش أ

تمكنت وحدات الجيش السوري من تحرير ثلاث قرى بريف "إدلب " الجنوبي الشرقي ، بعد معارك عنيفة خاضتها مع التنظيمات الإرهابية ، موسعة من نطاق عملياتها العسكرية باتجاه مدينة "سراقب".

وذكروكالة الأنباء السورية، اليوم الأحد، أن وحدات الجيش خاضت معارك عنيفة ضد التنظيمات الإرهابية جنوب غرب مدينة "سراقب " بريف إدلب الجنوبي الشرقي ، تمكنت خلالها من تحرير قرى: إنقراتي، وكفر بطيخ، وكفرداديخ، وذلك بعد القضاء على آخر تجمعات الإرهابيين ، وتكبيدهم خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد.

و أوضحت أن وحدات الجيش تتابع عملياتها على عدة محاور وتلاحق فلول الإرهابيين الفارين باتجاه مدينة "سراقب " والقرى المجاورة لها.