الجيش السوري يتمكن من تحرير ثلاث قرى بريف "إدلب " الجنوبي الشرقي
دمشق - أ ش أ
تمكنت وحدات الجيش السوري من تحرير ثلاث قرى بريف "إدلب " الجنوبي الشرقي ، بعد معارك عنيفة خاضتها مع التنظيمات الإرهابية ، موسعة من نطاق عملياتها العسكرية باتجاه مدينة "سراقب".
وذكروكالة الأنباء السورية، اليوم الأحد، أن وحدات الجيش خاضت معارك عنيفة ضد التنظيمات الإرهابية جنوب غرب مدينة "سراقب " بريف إدلب الجنوبي الشرقي ، تمكنت خلالها من تحرير قرى: إنقراتي، وكفر بطيخ، وكفرداديخ، وذلك بعد القضاء على آخر تجمعات الإرهابيين ، وتكبيدهم خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد.
و أوضحت أن وحدات الجيش تتابع عملياتها على عدة محاور وتلاحق فلول الإرهابيين الفارين باتجاه مدينة "سراقب " والقرى المجاورة لها.
هذا المحتوى من
الخبر التالى:زلزال بقوة4.6 درجة يضرب غرب تركيا
-
717
-
715
-
579
-
571
-
512
-
393
-
278
-
248
-
179
-
122
-
63
-
63
-
55
-
52