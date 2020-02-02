خوفًا من كورونا.. العراق يمنع دخول جميع الزائرين من الصين

القاهرة- وكالات:

أعلن العراق، الأحد، منع دخول جميع الزائرين الأجانب من الصين بسبب مخاوف من السلالة الجديدة من فيروس كورونا القاتل.

وقالت الداخلية العراقية في بيان، الأحد: "قررت وزارة الداخلية منع دخول الوافدين الأجانب من جمهورية الصين الشعبية إلى العراق".

بدورها، أعلنت مديرية الجنسية والجوازات في البصرة مباشرتها بتنفيذ الأمر الصادر من الداخلية.

وصرّح مدير المديرية، العميد أمجد حسن، للتلفزيون الحكومي بأنه "تمت المباشرة بتنفيذ توجيه الداخلية بمنع دخول حاملي الجنسية الصينية عبر المنافذ الحدودية والمطار لمدة شهر اعتبارًا من ليلة الجمعة".

وأودى الوباء الفيروسي القاتل حتى الآن بحياة 304 أشخاص وأصاب أكثر من 14 ألفًا بجميع أنحاء الصين، إضافة إلى تسجيل إصابات في أكثر من 20 دولة منذ ظهوره في مدينة ووهان الصينية أواخر ديسمبر الماضي.