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الصين توجّه بحرق جثث ضحايا فيروس "كورونا "

02:13 م الأحد 02 فبراير 2020
الصين توجّه بحرق جثث ضحايا فيروس "كورونا "

فيروس كورونا

بكين - أ ش أ

وجَّهت السلطات الصينية بحرق جثث ضحايا فيروس "كورونا " المستجد بالقرب من مكان وفاتهم، كما حظرت التقاليد الجنائزية مثل مراسم الوداع.

وذكر "مبدأ توجيهي" مشترك ، صادر عن اللجنة الوطنية للصحة في الصين ووزارة الشؤون المدنية ووزارة الأمن العام - بثته وسائل إعلام صينية اليوم الأحد، أنه لا يجوز نقل رفات المتوفين بفيروس "كورونا " بين المناطق المختلفة، ولا يمكن حفظها بالدفن أو بأي وسيلة أخرى.

وأوضح أنه يجب تطهير الجثث ووضعها في حقيبة مختومة من قِبل العاملين في المجال الطبي حسب الاقتضاء، ولا يُسمح بفتحها بعد الختم، كما أنه يتعين على دور الجنازات إرسال أفراد ومركبات خاصة لتسليم الجثث وفقًا لطرق محددة، كما يجب حرق الجثث في محارق جثث محددة.

هذا المحتوى من

Asha
فيروس كورونا السلطات الصينية وزارة الشؤون المدنية بكين
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