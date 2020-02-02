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كوريا الجنوبية تمنع دخول الأجانب القادمين من "هوبي" الصينية لأراضيها

01:12 م الأحد 02 فبراير 2020
كوريا الجنوبية تمنع دخول الأجانب القادمين من "هوبي" الصينية لأراضيها

كوريا الجنوبية

سول- (د ب ا):

أعلنت كوريا الجنوبية، الأحد، حظر دخول الأجانب القادمين من مقاطعة هوبي الصينية لأراضيها، وذلك في إطار جهودها لمواجهة تفشي فيروس كورونا المتحور الجديد.

وقال رئيس الوزراء تشونج سيه كيون، خلال اجتماع لمناقشة إجراءات مواجهة الفيروس القاتل، إن الحظر سوف يبدأ تطبيقه اعتبارًا من يوم الثلاثاء.

وأضاف تشونج أن المواطنين الكوريين الجنوبيين القادمين من المقاطعة التي ضربها الفيروس سوف يقضون 14 يوما في الحجر الصحي. كما أشار إلى أنه سوف يتم مؤقتا وقف برنامج دخول الأجانب لجزيرة جيجو بجنوب كوريا الجنوبية بدون تأشيرات.
وسجلت كوريا الجنوبية حتى الآن 15 حالة إصابة بفيروس كورونا.

وبلغت حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس في الصين 304 حالات وفاة.

كوريا الجنوبية الصين فيروس كورونا تشونج سيه كيون

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