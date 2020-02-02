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حقوق الإنسان العراقية تدعو لإعادة طلبة الدراسات العليا في "ووهان" الصينية

01:08 م الأحد 02 فبراير 2020
حقوق الإنسان العراقية تدعو لإعادة طلبة الدراسات العليا في "ووهان" الصينية

فيروس كورونا

بغداد - أ ش أ

دعت لجنة حقوق الإنسان النيابية العراقية، اليوم الأحد، الحكومة إلى إعادة طلبة الدراسات العليا العراقيين وعائلاتهم في مدينة "ووهان" الصينية إلى العراق، مبينةً أنهم محتجزون في منازلهم منذ أكثر من أسبوعين.

وذكرت اللجنة - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" - "أنها تناشد الحكومة العراقية باتخاذ التدابير اللازمة لإعادة طلبة الدراسات العليا في مدينة ووهان الصينية مصدر فيروس كورونا المستجد، بعد مناشدتهم التي وردت بخصوص إجلائهم مع عائلاتهم وإنقاذهم والنظر بعين الإنسانية في مصيرهم كونهم محتجزين في منازلهم لأكثر من أسبوعين".

ودعت اللجنة السلطات والجهات المعنية إلى إغاثة الطلبة وعوائلهم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين عودتهم، مع الأخذ بالاعتبار توفير الدعم اللوجستي في توفير الحماية الصحية التامة والإجراءات والفحوصات اللازمة لهم.

وكانت السلطات الصينية أعلنت اليوم الأحد، أن عدد الوفيات المؤكدة في البلاد جراء فيروس "كورونا" المستجد؛ ارتفع إلى 304 أشخاص بعدما أودى هذا الفيروس خلال الساعات الـ 24 الماضية بحياة 45 شخصا آخرين، جميعهم في مقاطعة "هوبي" بؤرة الوباء في وسط البلاد.

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العراق مدينة ووهان الصينية فيروس كورونا

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