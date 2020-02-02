الصحة العالمية: 11 ألف إصابة بـ "كورونا" بالصين و6 حالات بالإمارات

القاهرة - أ ش أ

أكد الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا المستجد يمثل ظاهرة صحية خطيرة تمثل قلقا دوليا في العديد من دول العالم وليس في الصين فقط.

وأشار إلى وجود 11 ألفا و953 إصابة في الصين حتى الآن، وفي منطقة شرق المتوسط توجد 6 حالات في دولة الإمارات العربية المتحدة من عائلة واحدة وتم عزلهم.

وقال المنظري - في مؤتمر صحفي اليوم الأحد للمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لعرض آخر تطورات فيروس كورونا - إننا نمر حاليا بمنعطف خطير وهام في التعامل مع الفيروس والحد منه حيث أن العدوى تنتقل من شخص إلى آخر من خلال التنفس.

وشدد على ضرورة اتخاذ كافة التدابير لمنع انتشار الفيروس ومنها غسل اليدين وتجنب الرزاز أثناء السعال.

وأوضح أن أعراض كورونا تشبه الأنفلونزا وأن الفيروس يتطور بنسبه 20 بالمائة لدى الحالات المصابة، مؤكدا أن المنظمة تعمل مع العديد من دول العالم لمكافحة الفيروس وخاصة في المطارات.

ونوّه بأنه تم تعزيز وزارات الصحة في العديد من الدول بأحدث الأجهزة والكواشف لاكتشاف الفيروس.