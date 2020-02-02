أكثر الكلمات إنتشاراً

نتيجة أولى وثانية ثانوي الأهلي والهلال خالد بشارة الشهادة الإعدادية صفقة القرن فيروس كورونا معرض الكتاب الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان أحداث ليبيا أسعار الذهب الدوري الإنجليزي عزل ترامب

عمان تعلق جميع الرحلات الجوية مع الصين "لحين إشعار آخر"

12:02 م الأحد 02 فبراير 2020
عمان تعلق جميع الرحلات الجوية مع الصين "لحين إشعار آخر"

سلطنة عمان

مسقط- (د ب أ):

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني بسلطنة عمان، الأحد، تعليق جميع رحلات الطيران المدني بين السلطنة والصين اعتبارا من اليوم وحتى إشعار آخر.

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها على موقع تويتر، أن هذا جاء "في إطار متابعة الهيئة العامة للطيران المدني للتطورات الأخيرة للوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد (في الصين)، وبعد التنسيق مع وزارة الصحة".

وأعلنت السلطات الصينية في وقت سابق ارتفاع عدد الوفيات من جراء الفيروس بالصين إلى 304 أشخاص، إلى جانب إصابة اكثر من 14 ألفًا.

سلطنة عمان الصين فيروس كورونا السلطات الصينية الهيئة العامة للطيران المدني

الخبر التالى:

الصومال تعلن حالة الطوارى بسبب غزو الجراد الصحراوي
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:الثالثة عصرا.. ننشر رابط الحصول على نتيجة الصف الثاني الثانوي