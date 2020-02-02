عمان تعلق جميع الرحلات الجوية مع الصين "لحين إشعار آخر"

مسقط- (د ب أ):

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني بسلطنة عمان، الأحد، تعليق جميع رحلات الطيران المدني بين السلطنة والصين اعتبارا من اليوم وحتى إشعار آخر.

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها على موقع تويتر، أن هذا جاء "في إطار متابعة الهيئة العامة للطيران المدني للتطورات الأخيرة للوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد (في الصين)، وبعد التنسيق مع وزارة الصحة".

وأعلنت السلطات الصينية في وقت سابق ارتفاع عدد الوفيات من جراء الفيروس بالصين إلى 304 أشخاص، إلى جانب إصابة اكثر من 14 ألفًا.