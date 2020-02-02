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مقتل 5 من أفراد الأمن جراء هجوم على أحد الطرق السريعة بأفغانستان

12:02 م الأحد 02 فبراير 2020
مقتل 5 من أفراد الأمن جراء هجوم على أحد الطرق السريعة بأفغانستان

هجوم لجماعة طالبان- أرشيفية

كابول - أ ش أ

أعلن مصدر أمني في أفغانستان، اليوم الأحد، مقتل 5 من أفراد الأمن جراء هجوم لجماعة "طالبان" على أحد الطرق السريعة.

وذكرت قناة "طلوع" الأفغانية أن جماعة "طالبان" شنت الهجوم على نقاط أمنية بطريق سريع بين ولايتي "قندوز" و"بغلان"، ولم تعلق السلطات المحلية على الهجوم حتى الآن.

هذا المحتوى من

Asha
جماعة طالبان أفغانستان كابول

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