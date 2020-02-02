مقتل 5 من أفراد الأمن جراء هجوم على أحد الطرق السريعة بأفغانستان
12:02 م الأحد 02 فبراير 2020
كابول - أ ش أ
أعلن مصدر أمني في أفغانستان، اليوم الأحد، مقتل 5 من أفراد الأمن جراء هجوم لجماعة "طالبان" على أحد الطرق السريعة.
وذكرت قناة "طلوع" الأفغانية أن جماعة "طالبان" شنت الهجوم على نقاط أمنية بطريق سريع بين ولايتي "قندوز" و"بغلان"، ولم تعلق السلطات المحلية على الهجوم حتى الآن.
هذا المحتوى من
الخبر التالى:عمان تعلق جميع الرحلات الجوية مع الصين "لحين إشعار آخر"
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز
-
952
-
263
-
231
-
223
-
114
-
86
-
75
-
74
-
74
-
59
-
51
-
51
-
51
-
47