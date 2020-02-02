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بعد الرذاذ والتلامس.. خبراء صينيون: كورونا قد ينتقل عبر الجهاز الهضمي

11:13 ص الأحد 02 فبراير 2020
بعد الرذاذ والتلامس.. خبراء صينيون: كورونا قد ينتقل عبر الجهاز الهضمي

فيروس كورونا

كتبت- رنا أسامة:

حذر خبراء صينيون من إمكانية انتقال السُلالة الجديدة من فيروس كورونا القاتل من شخص لآخر عن طريق الجهاز الهضمي، وفق نتائج أحدث الأبحاث التي أجراها فريق من الخبراء تابع للأكاديمية الصينية للعلوم، أكبر هيئة بحثية للعلوم الطبيعية في البلاد، على عينة من براز أحد المُصابين بالوباء الفيروسي.

وذكرت وكالة أنباء "شينخوا" أن الباحثين، الأحد، أن الباحثين وجدوا أحماضًا نووية فيروسية في براز ومسحات المستقيم لدى المرضى بعد أن لاحظوا أن الأعراض الأولية لبعض المصابين بفيروس كورونا هي الإسهال فقط، وليس الحُمى التي تُعد أكثر شيوعًا.

ويعتقد فريق البحث أن الوباء الفيروسي الجديد ينتقل بشكل مؤكّد عن طريق فموي-شرجي، بغض النظر عن انتقال العدوى عبر الرذاذ والاتصال، بحسب شينخوا.

وجاءت أحدث النتائج من بحث مشترك أجراه خبراء من مستشفى "رنمين" بجامعة ووهان، ومعهد ووهان لعلوم الفيروسات التابع للأكاديمية الصينية للعلوم.

كانت السلطات الصحية في الصين كشفت أن الفيروس ينتقل بشكل أساسي عن طريق الرذاذ مع إمكانية نقله عبر التلامس أيضًا.

وظهر الفيروس لأول مرة بمدينة ووهان في مقاطعة هوبي في أواخر ديسمبر الماضي، قبل أن ينتشر في أنحاء الصين وخارجها ليمتد لأكثر من 23 دولة حتى الآن. وهناك 14 مدينة خاضعة للإغلاق في هوبي- بؤرة تفشي كورونا.

وقبل يومين، سجّلت الولايات المتحدة أول حالة عدوى من شخص لآخر بولاية شيكاغو من أصل 8 حالات ثبُت إصابتها بالفيروس حتى الآن، بحسب الأرقام الرسمية المُعلنة. فيما سجّلت الفلبين، الأحد، أول وفاة بالفيروس القاتل خارج الصين.

وأودى الفيروس حتى الآن بحياة 304 أشخاص وأصاب 14 ألفًا في جميع أنحاء الصين، إضافة إلى تأكيد إصابة 13 في هونج كونج و7 في ماكاو.

فيروس كورونا الجهاز الهضمي الأكاديمية الصينية للعلوم الصين

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