مركز الملك سلمان يقدم مساعدات إنسانية لمواطني الصومال وباكستان ولبنان

كتب – يوسف عفيفي:

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية، 540 حقيبة شتوية في مديرية باغ بإقليم كشمير في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 2.700 فرد من الأطفال والنساء وكبار السن، و560 حقيبة شتوية في مديرية شانقلا بإقليم خيبر بختون خوا في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 2.88 فرد من الأطفال والنساء وكبار السن، و540 حقيبة شتوية في مديرية باغ بإقليم كشمير في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 2.700 فرد من الأطفال والنساء وكبار السن.

وبحسب بيان السفارة السعودية بالقاهرة اليوم، وزع المركز أيضا نحو 3.000 سلة غذائية عاجلة تزن 315 طنًا، للمتضررين من الفيضانات فى أربعة مواقع بمدينة كسمايو التابعة لإقليم جوبا لاند بالصومال، يستفيد منها 18.000 فرد.

وقال مدير المشاريع بالبعثة الإقليمية لمنظمة التعاون الإسلامي في الصومال الدكتور أحمد فارح موسى، نحن هنا اليوم لإيصال المساعدات الغذائية والإغاثية العاجلة لمتضرري الفيضانات في جنوب ووسط الصومال، ويهدف هذا المشروع إلى تقديم الإغاثة العاجلة للمتضررين بالتنسيق مع وزارة الشؤون الإنسانية في الحكومة الصومالية، مقدما الشكر والتقدير للمركز على هذه الجهود المباركة.

وفي إطار متصل، نفذ جهاز إسعاف جمعية سبل السلام الاجتماعية في منطقة المنية بشمال لبنان 19 مهمة إسعافية بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. وتنوعت المهمات بين نقل المرضى من وإلى المستشفيات وتقديم خدمات إسعاف جرحى حوادث السير في مدينة المنية.

يأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية ودعم الخدمات والنقل الإسعافي في مناطق اللاجئين التي تقدمها المملكة، بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده، عبر المركز، للدول والشعوب الشقيقة والصديقة ذات الاحتياج في مختلف دول العالم.