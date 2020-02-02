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الصين تعتزم 1400عسكري لعلاج مُصابي كورونا القاتل

11:00 ص الأحد 02 فبراير 2020
الصين تعتزم 1400عسكري لعلاج مُصابي كورونا القاتل

الجيش الصيني

بكين- (د ب أ):

أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" الصينية، بأن الجيش يعتزم إرسال أطقم طبية من القوات المسلحة، يقدر عدد أفرادها بـ 1400، لعلاج مصابي فيروس كورونا المتواجدين بمستشفى تم إقامته مؤخرا بمدينة ووهان، حيث مركز انتشار الوباء الفيروسي المتحور.

وذكرت الوكالة الرسمية أنه سيتم بداية من هذا الأسبوع إرسال أفراد من الوحدات البرية والبحرية والجوية التابعة لـ"جيش التحرير الشعبي" إلى مستشفى هوشنشان الذي سيتم تخصيصه لعلاج مصابي الفيروس.

كما تم إرسال خبراء متخصصين في الوقاية من الأوبئة ومكافحتها إلى المستشفى، الذي تقدر طاقته الاستيعابية بألف سرير.

الجيش الصيني الصين فيروس كورونا

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