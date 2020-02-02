أكثر الكلمات إنتشاراً

نتيجة أولى وثانية ثانوي الأهلي والهلال خالد بشارة الشهادة الإعدادية صفقة القرن فيروس كورونا معرض الكتاب الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان أحداث ليبيا أسعار الذهب الدوري الإنجليزي عزل ترامب

الصين تسجل أول إغلاق لمدينة خارج مركز تفشي فيروس كورونا القاتل

10:52 ص الأحد 02 فبراير 2020
الصين تسجل أول إغلاق لمدينة خارج مركز تفشي فيروس كورونا القاتل

فيروس كورونا

بكين- (د ب أ):

أعلنت السلطات الصينية، الأحد، عن إجراءات جديدة لإغلاق مدينة ونجو التي يقطنها 9 ملايين نسمة وتقع على الساحل الشرقي للصين، في أول حالة تمتد فيها تدابير الحجر الصحي إلى خارج مقاطعة هوبي، حيث بدأ تفشي فيروس كورونا المتحور الجديد.

وتشمل الإجراءات غلق الطرق وفرض قيود على حركة السكان، وفقا لبيان أصدرته حكومة ونجو.

ولن يُسمح للعائلات سوى بإرسال فرد واحد من العائلة خارج المنزل كل يومين لشراء الضروريات. وتم نصح السكان بعدم مغادرة منازلهم إلا لطلب العلاج الطبي أو لأسباب مماثلة.

وظهر فيروس كورونا لأول مرة بمدينة ووهان في مقاطعة هوبي في ديسمبر الماضي، قبل أن ينتشر في أنحاء الصين والخارج في يناير. وهناك 14 مدينة خاضعة للإغلاق في هوبي.

فيروس كورونا بكين الصين

الخبر التالى:

الصين تعتزم 1400عسكري لعلاج مُصابي كورونا القاتل
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:اليوم.. إعلان نتيجة امتحانات أولى وثانية ثانوي