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مع تفشي الوباء الفيروسي.. السعودية تعلق رحلاتها إلى "جوانزو" الصينية

10:29 ص الأحد 02 فبراير 2020
مع تفشي الوباء الفيروسي.. السعودية تعلق رحلاتها إلى "جوانزو" الصينية

فيروس كورونا

الرياض- (د ب أ):

أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية، الأحد، تعليق جميع رحلاتها بين كل من الرياض وجدة، وبين جوانزو الصينية، وذلك بدءا من مساء اليوم وحتى إشعار آخر.

ودعت الشركة، في بيان لها، عملاءها الذين لديهم حجوزات مؤكدة على هذه الرحلات استرجاع قيمة التذكرة دون رسوم.

في غضون ذلك، أجلت السعودية بعثة طلابها العشرة لمدينة ووهان الصينية، بؤرة تفشي الفيروس القاتل، على متن طائرة خاصة.

وارتفاع عدد حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس حتى الآن إلى 304 حالة، من بين أكثر من 14 ألف إصابة في عموم البلاد، إضافة إلى تسجيل إصابات في أكثر من 20 دولة.

وفرضت مدينة ونتشو الصينية الواقعة خارج مقاطعة هوبي، مركز تفشي الوباء الفيروسي،قيودا على تنقلات سكانها، لاحتواء كورونا.

وسجلت الفلبين، الأحد، أول وفاة بهذا الفيروس خارج الصين.

السعودية الصين فيروسكورونا الرياض جدة

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