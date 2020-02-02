الهند تسجل ثاني حالة إصابة بفيروس كورونا القاتل

نيودلهي- د ب ا:

أعلنت وزارة الصحة الهندية، الأحد، تسجيل ثاني حالة إصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد في ولاية كيرالا.

وقالت الوزارة إن الحالة تعود لشابة عادت إلى الهند قادمة الصين في 24 يناير الماضي.

وأضافت الوزارة أن حالة المريضة مستقرة ويجرى مراقبتها من كثب.

وجرى عزل المريضة في المستشفى.

كان قد تم تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في الهند في ولاية كيرالا بجنوب البلاد أيضا.

وقال وزير الصحة في ولاية كيرالا كيه كيه شالاجا إن الطالبة، التي كانت تدرس في جامعة ووهان الصينية، ما زالت في الحجر الصحي.

وأجلت الهند حتى الآن 640 هنديا و7 أشخاص من المالديف من إقليم هوبي. ووصلت أول دفعة نيودلهي، أمس السبت، ويُتوقع وصول الدفعة الثانية اليوم.